أب يطعن ابنته بسبب النقاب

الجزائر - (خاص) من سهيل الخالدي

ألقت مصالح الأمن الخميس القبض على أب طعن ابنته البالغة من العمر19 سنة في عاصمة جبال الأوراس الشهيرة مدينة باتنة 700 كم شرقي العاصمة، وتزاول الفتاة دروسها في جامعة باتنة.

وسبب قيام الأب بطعن ابنته لأنها رفضت طلب والدها المتكرر بأن تغطي وجهها بالنقاب، ولاتقف فقط عند حدود تغطية الرأس.

وقد قام الأب الخمسيني بفعلته أمام المنزل في حي تامشيط بالمدينة، وقام الجيران بانقاذ الفتاة بنقلها سريعاً إلى المستشفى، وتم إنقاذها من طعنات نافذة في البطن بعد أن أجريت لها عملية جراحية دقيقة، وقالت الفتاة للشرطة أن والدها فعلاً هو الذي طعنها بسكين.