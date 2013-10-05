شاب يتسلل إلى منزل ريهانا

كاليفورنيا ـ اعتقلت الشرطة الأمريكية شاباً ووجهت إليه تهمة السرقة بعد محاولته التسلل إلى منزل النجمة ريهانا في كاليفورنيا.

وأفادت مصادر مقربة من النجمة الأمريكية أن شاباً حاول تسلق جدار منزل ريهانا بمنطقة باسيفيك باليساديس في لوس آنجلس، لكن حراس الأمن اتصلوا بالشرطة التي هرعت إلى المكان واعتقلته على بعد حوالى كيلومتر من المنزل.

ووجهت إلى الشاب (27 عاماً) تهمة السرقة، فيما تشتبه الشرطة بأنه الشخص عينه الذي رمى منزل ريهانا بكرسي وحطم الزجاج الأحد الماضي، لأن التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة تظهر تشابهاً كبيراً بينهما.

وذكرت الشرطة، بحسب موقع «تي إم زد»، أن الشاب الذي تم توقيفه مقتنع بأنه صديق ريهانا.

يذكر أن حياة ريهانا شهدت هذه العام مشاكل أمنية عدة، فبالإضافة إلى البلاغات الكاذبة بحصول مشاكل أمنية في منزلها، سبق واعتقل شاب، تردد أنه تسلل إلى بيتها ونام في سريرها، وصدر أمر تقييدي أيضاً يمنعه من الاقتراب منها.