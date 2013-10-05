موبايل يتسبب برجم سيدة في باكستان

إسلام أباد - وصل حجم الجهل في قرية باكستانية إلى اعتبار امتلاك جهاز الموبايل جريمة كبرى تستحق القتل والإعدام.
وقد عانت هذه القرية من اضطهاد كبير ضد الفتيات والسيدات وقد شهدت حادث أليم ذهبت ضحيته أم لطفلين.
حيث قررت القبيلة الحاكمة في إحدى القرى الباكستانية رحم سيدة حتى الموت، وهي أم لطفلين، بسبب إمتلاكها جهاز موبايل تخفيه سراً بين أمتعتها، وقد منعت القبيلة الحاكمة أهل السيدة من المشاركة في الدفن والجنازة.
وقد تكررت حوادث عقاب السيدات على أخطاء وهمية تنتهى بالقتل فى ظاهرة اجتماعية لإضطهاد فتيات و سيدات القرية.