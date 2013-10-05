هيبيا يحلم بتدريب ليفربول

الرباط- (خاص) من نورالدين ميفراني

عبر الفلندي سامي هيبيا مدرب باير ليفركوزن الألماني عن رغبته في العودة مستقبلا إلى إنكلترا لتدريب فريقه السابق ليفربول الذي عاش فيه أحلى فترات حياته كلاعب.

وقال هيبيا قبل مقابلة فريقه أمام بايرن ميونيخ في قمة الدوري الألماني: "هناك شيئان في قلبي فلندا وليفربول ولدت في فلندا وسيكون لي الشرف لو حصلت على فرصة تدريب منتخب بلادي، و لعبت 10 سنوات في ليفربول وتدريبه سيكون حلم بالنسبة لي، و هذا لا يعني أنني أرغب في ذلك غدا فأنا سعيد في ليفركوزن وأستمتع بمهمتي الجديدة كمدرب".

ولعب هيبيا 10 مواسم مع ليفربول من 1999 إلى 2009 فاز خلالها مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الأوروبي ولقبين لكأس إنكلترا ومثلهما في كأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية، لكنه لم يفز بلقب الدوري وإكتفى بالوصافة مرتين، كما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، ولعب المدافع الفلندي خلال نفس الفترة 459 مقابلة وسجل خلالها 35 هدف.

وإنتقل هابيا (40 عاما) إلى ليفركوزن في صيف 2009 وإعتزل كرة القدم في 2011 قبل أن يتسلم تدريب الفريق الألماني في نيسان/أبريل 2012 ويقود الفريق في موسمه الأول للصف الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وحاليا يحتل الصف الثالث في الدوري الألماني بفارق نقطة عن الثنائي بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند.