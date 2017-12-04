مراد بوريقي يكشف عن مفاجأة تتعلق بالطفل حمزة نجم “ذا فويس كيدز” (صورة وفيديو)

كشف الفنان المغربي مراد بوريقي، الفائز بالدورة الأولى من برنامج “ذا فويس” عام 2012، عن مفاجأة سيقدمها للطفل حمزة، الذي يشارك في النسخة الحالية من “ذا فويس كيدز”.

وكتب بوريقي على حسابه في “إنستغرام”، تدوينة، عبر من خلالها عن استعداده لمساعدة الطفل حمزة؛ للوصول إلى نهائيات “ذا فويس كيدز”.

ونشر أيضًا صورة له مع الطفل حمزة، الذي أبهر لجنة الحكام، المكونة من النجوم: كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني، وغرد قائلاً: “شاءت الصدف، أن نلتقي أنا وحمزة في نفس الأوتيل، في آخر زيارة لي لبيروت”.

وأضاف: “تبارك الله عليك حمزة واصل”، كما عبر عن استعداده لمساندة الموهوب الصغير، قائلًا: “أنا معاك للنهائي، إن شاء الله”.

وتميز مراد بوريقي، خلال مشاركته في برنامج “ذا فويس”، بأداء الأغاني الطربية، خصوصًا القدود الحلبية، وهو نفس النوع الذي قدمه الطفل حمزة في أول ظهور له، حيث أدى جزءًا من موال “قل للمليحة”، وجزءًا من أغنية “مالك يا حلوة”، كما عبر عن حبه الكبير للفنان صباح فخري.

ويكتسب برنامج “ذا فويس كيدز”، شعبية كبيرة بين الأسر العربية، حيث حقق السنة الماضية، نسب مشاهدة قياسية.