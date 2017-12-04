بالفيديو .. ياني يحيي حفله الثالث بالسعودية ويشعل مواقع التواصل

أحيا الموسيقار العالمي ياني، حفله الثالث في المملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في العاصمة الرياض.

وشهد موقع “توتير” تفاعلًا واسعًا بين النشطاء الذين عبروا عن سعادتهم لتنظيم مثل هذه الحفلات الموسيقية في السعودية، وتداولوا العديد من التعليقات الإيجابية عن الحفل الذي وصفوه بالناجح.

وكان الموسيقار ياني، أحيا حفلتين موسيقيتين في مدينة جدة في الـ 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني، والأول من الشهر الجاري.

وكتب أحد النشطاء في تغريدة له: “ليلة ملائكية.. بعذوبة أنغام الموسيقى تلاعب ياني بمشاعرنا”.

فيما تدوال ناشط آخر مقطع فيديو للحفل الفني تحت وسم (#ياني في الرياض).

وغرد ثالث بالقول: “فرقة ياني،،، تبعث رسائل سلام في الرياض”.

فيما كتب ناشط عبر “تويتر” قائلًا إن “فرقة ياني،، تلطف أجواء الرياض”.

فرقة ياني،،، تبعث رسائل سلام في الرياض pic.twitter.com/WXszyBlTnN — سلمان الحربي (@salman_abusaud) December 3, 2017