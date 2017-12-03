باحثون يطورون مادة إسمنتيه شديدة القوة والمرونة

طوّر فريق بحثي من جامعة كونستانس الألمانية، نوعًا جديدً للهيكل الخرساني “الإسمنت“، بشكل يعطيه قوة ومرونة، أكثر من الأنواع المستخدمة.

ونجح الفريق البحثي بتطوير الخرسانة، من خلال تغيير خصائص جزيئات الإسمنت المكونة من مركب هيدرات سيليكات الكالسيوم، المسؤول عن قوة تلك المواد، ما عمل على زيادة مرونتها وقوتها، أكثر من أي وقتٍ مضى.

وذكرت مجلة Science Advances العلمية، أن الفريق أنشأ الخرسانة الجديدة، بشكل يشبه هيكل إبر قنفد البحر، إذ وجدوا أن هيكل ذلك الحيوان يتكون من عدد كبير من العناصر الصغيرة، المفصول بعضها عن بعض، بوساطة مادة خاصة، لكنها إذا تشققت أو تشوهت، لا تنتقل للجسيمات المجاورة.