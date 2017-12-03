أمريكا تقدم مساعدات جديدة للأردن بقيمة 475 مليون دولار

المصدر: أ ف ب

وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، في عمان، اتفاقية تقدم واشنطن بموجبها مساعدة تبلغ قيمتها 475 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة للمملكة، من ضمن المساعدات الأمريكية الإجمالية البالغة قيمتها 812 مليون دولار للعام الجاري.

وجاء بيان صدر عن الحكومة الأردنية، الأحد، أن “وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، وجيم بارنهارت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد) وقعا في عمان اليوم، على اتفاقية منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة بقيمة 475 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية للعام 2017”.

ونقل البيان عن الفاخوري قوله إنه “سيتم استخدام المبلغ المتبقي من المساعدات الاقتصادية والبالغ حوالي 337 مليون دولار، لدعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة القطاع الاجتماعي وتعزيز المساءلة الديمقراطية”.

وأوضح “أنه بذلك يصبح إجمالي المساعدات الاقتصادية غير العسكرية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2017، حوالي 812 مليون دولار أمريكي”.

وأكد الفاخوري أن “لهذا الدعم أثرًا واضحًا في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات”.

من جانبه، بين بارنهارت أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ترتبط بالأردن بعلاقات شراكة طويلة الأمد، تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وتطوير إيصال الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين الأردنيين”.

وأعلنت الحكومة الأردنية الخميس، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع بريطانيا ستقدم بموجبها الأخيرة منحة للمملكة قيمتها 127 مليون دولار لدعم قطاعي التعليم والاقتصاد.

وتأثر اقتصاد الأردن بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، وبات الدين العام يقارب 35 مليار دولار.

وتؤوي المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار/ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تجاوزت 10 مليارات دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.