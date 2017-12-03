بعد خطبتها للأمير هاري.. صور “السيلفي” ممنوعة على ميغان ماركل

بعد قرارها الزواج بالأمير هاري تشارلز، وانخراطها في البلاط الملكي البريطاني، صار لزامًا على الزوجة ميغان ماركل رفض التقاط صور السيلفي مع عامة الناس؛ وذلك اتباعًا لقواعد العائلة المالكة التي ترفض الصور الذاتية.

فمتعة “السيلفي” لن تعيشها الممثلة الأمريكية ما دامت زوجة الأمير هاري، ففي أول نزهة ملكية لهما بعد خطبتهما رسميًا، رفضت ماركل طلب التقاط صور شخصية “سيلفي” قائلة: “غير مسموح لنا بالتقاط صور سيلفي”، وفقًا لما نقلته مجلة “نيوز ويك” الأمريكية عن صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

يأتي ذلك فيما يبدو أن ماركل، التي تبلغ من العمر “36 عامًا”، باتت تسير على نهج هاري، وقصر باكنغهام فيما يتعلق بصور السيلفي، انطلاقًا من القواعد الملكية التي ترفض الصور الذاتية.

وقد اكتفى الخطبيان بالتلويح بأيديهما، والسماح للمصورين بالتقاط صور لهما، الجمعة الماضية، خلال زيارتهما لمؤسسة “تيريس هيجينز تروست”، أحد الجمعيات الخيرية الملكية لدوق ودوقة كامبريدج والأمير هاري في نوتنغهام، في إطار اليوم العالمي للإيدز.

وكان قصر “كنسينغتون” قد أعلن مؤخرًا عن خطبة الأمير هاري وماركل، مع تحديد موعد زواج العروسين في ربيع 2018، بعد عامين من تعارفهما في لندن.