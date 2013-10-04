سعيد صالح: إبنتي تكذب

القاهرة ـ نفى الفنان المصري سعيد صالح صحة ما ورد على لسان ابنته حول زوجته، متهما إياها بـ "الكذب".

وعبر صالح عن استيائه من التصريحات التى أدلت بها ابنته لوسائل الاعلام وقالت فيها إن زوجة أبيها شيماء تعامل أبيها بمنتهى العنف وتقوم بتعذيبه وحبسه فى المنزل، مضيفة أنها قامت بالاستيلاء على كل أمواله.

ونفى الفنان سعيد صالح ما جاء على لسان ابنته، مؤكدا أن ابنته "كاذبة وكلامها بعيد كل البعد عن الحقيقة"، وأن زوجته شيماء لم تفعل ذلك.

وأوضح الفنان المصري أنه يعيش مع زوجته في سعادة، لكنه حزين جدا لما قالته ابنته هند عن زوجته، مؤكدا أنه تعرف على شيماء لأنها كانت صديقة ابنته وأحبها وتزوجها رغم فارق السن.