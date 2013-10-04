وفاة الجنرال جياب بطل استقلال فيتنام

هانوي ـ توفي الجنرال فو نغوين جياب بطل استقلال فيتنام الذي استطاع بتكتيكاته العسكرية أن يهزم جيشي فرنسا والولايات المتحدة.

وتوفي جياب في أحد المستشفيات العسكرية في العاصمة الفيتنامية هانوي عن عمر يناهز 102 عاما بعدما قضى فيها عدة سنوات نظرا لتدهور صحته.

وشارك جياب في تحرير فيتنام من الاحتلال الفرنسي ثم ساهم في دحر القوات الأمريكية من البلاد بعد ذلك.

وترقى جياب في المراتب داخل الحزب الشيوعي الفيتنامي قبل أن يعرفه العالم بعد أن قام بالتخطيط لدحر قوات الاحتلال الفرنسي عام 1953.

وبذلك أصبح جياب أول قائد عسكري في آسيا يتمكن من هزيمة إحدى القوى العسكرية الرئيسية الغربية.

وتمكن جياب من هزيمة القوات الأمريكية وحلفائها في فيتنام الجنوبية عام 1975 وأعاد توحيد شطري فيتنام بعد إنقسام البلاد في وقت سابق.

واشتهر جياب برسم خطط حروب الكر والفر والعمليات الفدائية التى تمكن من خلالها من هزيمة قوات تفوقه عددا وعدة.

ونشر لجياب عدة كتب عن التخطيطات العسكرية بعد الانتصارات التى حققها.