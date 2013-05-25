الرياض: إرهاب الشوارع

إرم – (خاص)

تحدثت صحيفة الرياض السعودية عن حوادث الشوارع، وما تنتجه من وفيات وإصابات، وهو ما يعتبر ظاهرة يجب الوقوف عندها.

ونشرت الصحيفة مقالاً للكاتب أحمد الشريدي، يروي فيها قصة صديقه في رحلة العلاج في ألمانيا، بعد إصابة شقيقه بحادث سير مروع في المملكة.

وقال الشريدي "عندما استفسر صديقي من الطبيب المعالج عن مدى خطورة العملية الجراحية، وكان حينها ينتظر الرد والخوف والقلق يكسوان ملامحه.. فقد أجابه الدكتور قائلا: اطمئن يا ابني العملية لن تكون (أشد خطورة من قيادة السيارة في السعودية)".

ويقول أن هذا الطبيب عمل لفترة في مستشفى الملك فيصل التخصصي، لكنه لم يمكث طويلاً، بسبب حوادث الشوارع.

ويضيف الشريدي "الخبير الطبي، إن جاز التعبير، (هج) من إرهاب الشوارع ورعب الحوادث التي أصبحت تشكل في نفوس مجتمعنا اليوم كابوساً مخيفاً وهاجساً أليماً يذكرنا بالأحباب والأصحاب ممن رحلوا عن الدنيا وتركوا ألماً وحزناً بسبب فاجعة الحوادث الشنيعة".

اعترافات

كما نشر الكاتب اعترافات خطيرة لسائق ممن يعرفون بـ"المفحط" في حديث له على قناة سعودية رياضية.

يقول المفحط: "بكل صراحة في ساحة المفحطين وبين المعززين والجماهير يتم عرض وتداول كل أنواع المخدرات". كل أنواع المخدرات"!! هذا الاعتراف الخطير يؤكده تقرير صدر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يشير إلى أن 80% من الموجودين في ساحة المفحطين يتعاطون المخدرات!.