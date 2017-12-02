صور نادرة لخطيبة الأمير هاري من سن الخامسة إلى الثلاثين

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مجموعة من اللقطات، للممثلة الأمريكية ميغان ماركل، من سن الخامسة إلى الثلاثين.

وتشمل اللقطات، صور تحكي قصة حقيقة ماركل، من أيامها المدرسية في وقت مبكر، وسنوات الكلية، حتى أول زفاف لها، وقبل أن تصبح خطيبة الأمير هاري.

ونشرت الصور من قبل صديقة طفولتها، نيناكي بريدي، وكانت الفتاتان لا تنفصلان في أيامهما الأولى، في مدرسة ريد ليتل ريد الخاصة في هوليوود، قبل أن ينتقلا معًا بعمر 11 عامًا، إلى مدرسة بنات إماكولات هيرت، وأيضًا في لوس أنجلوس.

يُذكر أن ماركل، كانت على علاقة مع الأمير هاري، منذ يونيو 2016، وأعلن الثنائي خطبتهما في 2017، حيث أقاما حفل الخطوبة في اليوم نفسه، كما أفصحا أنهما ينويان الزواج، بحلول ربيع عام 2018.

وبعد حفل الخطوبة، أعلنت ماركل، أنها تعتزم اعتزال التمثيل، مباشرة بعد حفل زفافها، مشيرة إلى أنها ستكرس وقتها، لعائلتها ولأعمالها الإنسانية.