داوود الشريان يستقطب “الزعيم” للتلفزيون السعودي في رمضان المقبل

بدأت لمسات الإعلامي السعودي الشهير داوود الشريان تظهر بعد أن تولى مهام منصبه الجديد في الرئاسة التنفيذية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

واستطاع الشريان، بعد ثلاثة أيام فقط من توليه منصبه، التوقيع مع الفنان المصري الشهير عادل إمام، لعرض مسلسله المقبل “عوالم خفية”، ليعرض حصريًا على مستوى التلفزيونات الخليجية، وعرض أول على مستوى الوطن العربي على شاشة التلفزيون السعودي في شهر رمضان المقبل.

وبحسب صحيفة “الحياة” فإن الصفقة التي وقِّعت مع الشركة المنتجة “ماغنوم” للإنتاج الفني، شملت أيضًا مسلسل “طايع” للفنان عمرو يوسف.

واعتبر مراقبون أن استقطاب عملين عربيين بارزين في رمضان على الشاشة السعودية مؤشر على توجه جديد ربما يغيّر من خريطة إنتاج التلفزيون السعودي، في ظل عدم قدرة الأعمال المحلية على المنافسة في السنوات الماضية، وآخرها “سناب شاف”، الذي كان المسلسل الوحيد المنتج من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

ويعتبر مسلسل “عوالم خفية” الأول للفنان عادل إمام من دون مشاركة رفيق دربه السيناريست يوسف معاطي، الذي كتب 6 أعمال تلفزيونية للنجم الكوميدي، وهي: “فرقة ناجي عطا الله” و”أستاذ ورئيس قسم” و”العرّاف” و”صاحب السعادة” و”مأمون وشركاؤه” و”عفاريت عدلي علام”.

وكان الفنان عادل إمام قد قرر التخلي عن معاطي، في إطار البحث عن دماء جديدة لضخها في مسلسلاته.

من جهته، يعكف الفنان عمرو يوسف بطل مسلسل “طايع” على التجهيزات اللازمة والأخيرة لانطلاق التصوير الأسبوع المقبل مع المنتج رامي عادل إمام، والمخرج عامر سلامة.

وواجه مسلسل “طايع” سلسلة من الاعتذارات، أشهرها اعتذار الفنانة غادة عادل، إثر خلاف على الأجر المادي الخاص بها، الذي اعتبرته الشركة المنتجة مبالغة منها، إذ طلبت نحو 11 مليون جنيه مصري.