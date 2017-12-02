من هي رتيبة الحفني التي يحتفي بها محرك البحث “غوغل”؟

يحتفي محرك البحث “غوغل” بالذكرى الـ86 لميلاد مغنية الأوبرا العالمية الفنانة الراحلة رتيبة الحفني، والتي تعتبر أول سيدة تولت منصب مدير دار الأوبرا المصرية.

ولدت الفنانة الراحلة في القاهرة عام 1931، في أسرة موسيقية حيث كان والدها محمود أحمد الحفني لديه ما يزيد عن 45 كتابًا عن الموسيقى، كما كان أول من أدخل دراسة الموسيقى في المدارس المصرية، وكانت جدتها لأمها الألمانية الأصل مغنية أوبرا.

وأجادت الحفني عزف البيانو منذ سن الخامسة، ودرست الموسيقى في ألمانيا، وشاركت بالغناء في أوبريت “الأرملة الطروب” عام 1961، ولعبت دور البطولة في أوبرا “عايدة”.

وأسست مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في بداية التسعينيات، ثم تولت رئاسة المجمع العربي للموسيقى، التابع لجامعة الدول العربية.

وبعد ذلك أسست أول كورال أطفال في مصر، عام 1961، وفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية التابعة لأكاديمية الفنون، كما أسست الفرقة القومية للموسيقى العربية، وكورال أطفال الأوبرا.

وساهمت رتيبة الحفني، كخبيرة في إنشاء المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت لمدة 13 عامًا، ونالت جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2004.

للفنانة الحفني بعض المؤلفات منها: “أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب.. حياته وفنه، ومحمد القصبجي.. الموسيقي العاشق، والسلطانة منيرة المهدية.. والغناء في مصر قبلها وفي زمانها، والموسوعة الموسيقية الميسرة.

توفيت رتيبة الحفني في الـ16 من أيلول/ سبتمبر عام 2013، عن عمر يناهز 82 عامًا؛ بسبب هبوط في الدورة الدموية.​