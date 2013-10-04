4 قتلى في احتجاجات لأنصار مرسي

القاهرة - سقط أربعة قتلى على الأقل في اشتباكات اندلعت بمصر، الجمعة، بعد أن نزل مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي إلى شوارع القاهرة وعدة مدن أخرى للمطالبة بإنهاء الحكم المدعوم من الجيش.

وقال شاهد عيان إنّ عربة تابعة للجيش أطلقت أعيرة نارية حية باتجاه أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين أبعدتهم قوات الأمن عن ميدان التحرير في القاهرة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في تصريحات إنّ أربعة أشخاص قتلوا في اشتباكات بمنطقتين القاهرة. وذكرت مصادر أمنية أنّ الأربعة من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

ونفى اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام مقتل أي محتج في مدينة أسيوط بصعيد مصر. وكانت مصادر طبية قد ذكرت أنّ أربعة أشخاص قتلوا بالرصاص في أسيوط دون أن تحدد أي طرف يؤيدون.

وفي القاهرة ألقى مارّة الحجارة على المحتجين من أنصار مرسي الذين ردّوا بالحجارة أيضاً. وكانت قوات الأمن قد أطلقت الغاز المسيل للدموع في وقت سابق لإبعاد المسيرة.

وحاول أنصار جماعة الإخوان المسلمين الوصول إلى قصر الرئاسة لكن قوات الشرطة صدتهم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنّ المحتجين فشلوا في الوصول إلى وزارة الدفاع ودار الحرس الجمهوري.

كما دارت اشتباكات في مدينة الاسكندرية وفي مدينتين أخريين في دلتا النيل.

واندلعت الاشتباكات في القاهرة، الجمعة، عندما حاول أنصار مرسي دخول ميدان التحرير في وسط العاصمة الذي كان مركزاً للاحتجاجات التي أطاحت بمبارك.

وردّد المشاركون في المسيرة هتافات مناهضة للسيسي ورفعوا علم مصر.

وذكرت وكالة الشرق الأوسط إنّ الجيش أطلق أعيرة تحذيرية وقنابل مسيلة للدموع لمنع مؤيدي الإخوان من عبور طريق علوي يؤدي إلى ميدان التحرير.

وكتب المحتجون على جدار مبنى قريب من ميدان التحرير "مصر إسلامية" بينما هتف آخرون بعبارات مناهضة للسيسي.

وذكرت مصادر أمنية أنّ مسلحين ملثمين قتلوا جنديين بإطلاق أعيرة نارية عليهما من سيارة مارة على طريق قرب مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس صباح الجمعة.