لأول مرة منذ 1300 عام.. أقدم كتاب لاتيني مُقدّس يعود لبريطانيا (صورة)

وافقت مكتبة ميديسا لورنزيانا في مدينة فلورنسا الإيطالية، على إقراض المكتبة الوطنية البريطانية، مخطوطة “كودكس أمياتينوس”، أقدم كتاب مُقدّس في العالم كُتب باللغة اللاتينية بخط اليد، بواسطة رهبان من شعب أنجلو ساكسون الذين كانوا يسكنون بريطانيا في القرن الخامس الميلادي.

وبعد خروجه من بريطانيا قبل 1300 عام، من المقرر أن يعرض الكتاب في معرض مملكة الممالك الأنجلوسكسونية لعام 2018 في لندن.

وأوضحت كلير بريي، أمينة المعرض لصحيفة الغارديان، أن الكتاب لن يستقر في بريطانيا، ولكنه سيعرض فقط في المعرض، حيث يُعد أقدم كتاب مُقدّس لاتيني لا يزال متوفرًا في العالم.

ويصل وزن الكتاب إلى أكثر من 75 رطلًا، حيث كان هدية للبابا غريغوري الثاني، الذي عمل على نقله إلى روما، وقضى وقتًا في مدينة توسكانا الإيطالية، ثم وُضع في مكتبة ميديسا لورنزيانا في مدينة فلورنسا في إيطاليا منذ عام 1786م وحتى الوقت الحالي.