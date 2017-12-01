مسؤول ليبي: 20 مليار دولار قيمة المشاريع الاستثمارية بقطاعي النفط والغاز

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية “حكومية”، مصطفى عبد الله صنع الله، إن في بلاده “مشاريع للاستثمار في قطاع النفط والغاز، بقيمة 20 مليار دولار”.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها، أمام الدورة الثالثة لمؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط، الذي افتتح مساء أمس، في العاصمة الإيطالية روما، ويستمر حتى يوم غد، الموافق 2 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضح صنع الله، أنه “يجب على الشركات الأجنبية، اغتنام الفرص الكبيرة، التي يتيحها قطاع النفط في ليبيا، على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

وأضاف: “لدينا مشاريع قيمتها حوالي 20 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في صناعة النفط والغاز، في جميع أنحاء البلاد”، وتابع قائلًا: “نحن نفكر في كيفية جذب الاستثمار؛ ولهذا قمنا بإعداد خطة استراتيجية وطنية، تتعلق بالنفط”.

ونوه صنع الله، قائلًا: “نكافح من أجل الحفاظ على إنتاج النفط، بالرغم من وجود مشكلتين: الأولى تمثلها المجموعات الإجرامية التى نواجهها في هذا القطاع، والثانية تتعلق بنقص التمويل”.

ويناقش المؤتمر، قضايا ذات صلة بتطورات الأوضاع، في منطقة حوض البحر المتوسط، ومن بينها: الأمن المشترك، ومكافحة الإرهاب، ومستقبل منطقة الشرق الأوسط، والهجرة والطاقة والنمو، ودور المرأة والشباب؛ لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. فضلاً عن ظاهرة الهجرة .

ويحضر أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط، الرئيس اللبناني ميشيل عون، وعدد من وزراء ونواب وزراء خارجية دول عربية وشرق أوسطية وأوروبية، أبرزهم وزير خارجية السعودية عادل الجبير، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، والروسي سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الليبي، أحمد معيتيق .