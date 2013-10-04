فعل فاضح يضع ويلشير في صدام مع فينغر

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

تم تصوير اللاعب الدولي الإنكليزي ونشر صورته في الصحف اليومية وهو يدخن سيجارة ويتحدث مع امرأة شقراء بعد فوز آرسنال بهدفين نظيفين على ضيفه نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال فينغر : "أختلف تماماً مع هذا السلوب، سوف أتحدث معه (ويلشير) بشأن هذه الصورة، فيجب للاعب الكرة أن لا يفعل ما يضر صحته، وكذلك يضر سمعته عندما يفعل ذلك في العلن".

وعن إجراءات تأديبية من الممكن أن يتخذها ضد ويلشير قال فينغر:"لا أعرف ما يمكن أن أفعله يجب أولاً أن أتحدث معه قبل الحديث عن أي عقاب".

ورٌزق ويلشير بطفله الثاني من صديقته لورين نيل الأسبوع الماضي، وكان قد خاص 27 دقيقة فقط أمام نابولي عندما شارك في الشوط الثاني كبديل للتشيكي توماس روزيسكي.

وذهب ويلشير مع زملائه في الفريق للاحتفال بالفوز المهم على نابولي في حانة دستركت وسط لندن، لكن تم إلتقاط صورة له وهو يدخن سيجارة أثناء حديثه مع فتاة حسناء خارج الملهى الليلي.

وكان هناك العديد من اللاعبين المشاهير الذين تم تصويرهم أثناء تدخين السجاير منهم بوبي تشارلتون، سقراط، أسطورة فرنسا ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي حالياً، في حين أن أسطورة هولندا يوهان كرويف كان يدخن بانتظام حينما كان مدرباً لبرشلونة الإسباني.

وعن طبيعة التدخين في إنكلترا مقارنة في بلده فرنسا قال فينغر: "يجب أن أقول إن المجتمع الإنكليزي حساس للغاية للتدخين، أكثر بكثير من فرنسا، أكثر من دول الجنوب الأوروبي، لذلك فهذا التصرف من اللاعب صادم أكثر مما هو عليه في مكان آخر."