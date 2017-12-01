خبير ماكياج كيم كارداشيان يعرض 10 آلاف دولار مكافأة لمن يعيد حقيبته المسروقة  (صور)

عرض ماريو ديديفانوفيتش، خبير ماكياج النجمة “كيم كارداشيان” مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار لمن يعيد حقيبة عمله التي فقدها في مطار جون إف كينيدي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن خبير التجميل الشهير، لجأ إلى متابعيه البالغ عددهم 4 ملايين شخص عبر موقع “إنستغرام” ليكشف حادث سرقة حقيبته، ويعلن مكافأة لمن يعيدها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديديفانوفيتش كتب عبر حسابه يقول: “عدت إلى مدينة نيويورك أمس على طائرة تابعة لـ(جيت بلو) واكتشفت أن حقيبتي قد سُرقت من المطار، لم يحدث هذا لي من قبل، وأنا لا أعرف ما علي فعله”.

وأضاف: “هذه الحقيبة هي حياتي، إنها مليئة بالفرش التي استخدمها منذ 15 عامًا، أنا أعرض مكافأة قيمتها 10 آلاف دولار لمن يعيدها، أرجو من يمتلكها الآن أن يعيدها، إنها حقيبة بنية وزنها 35 كغم ومن طراز ريموا”.

كما طلب خبير التجميل مساعدة شركة “جيت بلو”، التي قدّمت بدورها بعض النصائح التي من شأنها المساعدة في العثور على الحقيبة.

وقالت الشركة: “نرجو منك مواصلة العمل مع فريق الخدمات المركزية للأمتعة، لأنهم من يتعامل مع جميع شكاوى الأمتعة”.

وشاركت النجمة كارديشيان المنشور ليشاهده متابعوها الـ57 مليون على أمل أن يمتلك شخص ما بعض المعلومات.

ولجأ ماريو إلى العديد من المشاهير في مسعى لمساعدته، مثل “ديمي لوفاتو”، “كيت بوسورث”، “ناومي هاريس” و”ميجين كيلي”.