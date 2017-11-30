بالفيديو.. الموسيقار العالمي ياني يحيي أول حفل له في السعودية

أحيا الموسيقار العالمي، ياني، وفرقته الموسيقية، مساء يوم الخميس، أول حفلة له في السعودية، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي ضم عائلات حضرت لتستمع إلى أشهر المقطوعات التي اشتهر بها ياني.

ووثّق عدد من حضور الحفل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة جدة، أجزاءً منه، عبر مقاطع فيديو وصور، ما لبثت أن لقيت رواجًا سريعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، لتعكس الشعبية الكبيرة للموسيقار العالمي في المملكة.

ومن المقرر أن يحيي ياني حفلًا آخرَ في المكان ذاته، الجمعة، إضافة لحفلين في الرياض سيقامان في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يومي 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وحفلين في الظهران سيقامان في الساحة الخارجية للصالة الخضراء يومي 6 و7 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان من المقرر أن تقام حفلتا الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، قبل أن يتم نقلهما للصالة الكبرى بجامعة الأميرة نورة؛ بسبب الإقبال الكبير على طلب التذاكر التي انتقل قسم منها لسوق سوداء.

ووصل ياني، وفرقته الموسيقية، فجر الثلاثاء الماضي، إلى مطار الملك عبدالعزيز، في مدينة جدة السعودية في أول ظهور له في المملكة، التي أصبحت تستقطب الكثير من الفنانين حاليًا بعد عقود من الانغلاق على الفنون.