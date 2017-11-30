هل يتم إيقاف غازي عبد الرزاق لاعب النجم الساحلي مدى الحياة؟

قال هشام المناعي، المتحدث باسم لجنة المسابقات بالاتحاد التونسي لكرة القدم، إن اللجنة اقترحت إيقاف غازي عبد الرزاق، لاعب النجم الساحلي، مدى الحياة بداعي الاعتداء على رجل أمن في أحداث مباراة فريقه ضد الترجي الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة أنباء تونس الرسمية عن المناعي قوله: “قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة (لجنة المسابقات) إحالة ملف لاعب النجم الساحلي غازي عبد الرزاق إلى لجنة التأديب (الانضباط) لاتحاد الكرة، مع اقتراح الشطب النهائي بسبب الاعتداء بالعنف على فرد أمن”.

وعاقبت اللجنة محمد أمين بن عمر وحمزة لحمر، ثنائي خط وسط النجم الساحلي، وأنيس البدري، لاعب وسط الترجي، بالإيقاف لمدة مباراتين.

كما عاقبت قيس الزواغي، مساعد مدرب النجم الساحلي، بالإيقاف أربع مباريات، وعادل غيث، أمين عام نادي النجم الساحلي، لمباراتين.

وكانت لجنة المسابقات وجهت الدعوة للاعبين لمواصلة التحقيق بعد أحداث العنف في مباراة النجم الساحلي ضد غريمه اللدود الترجي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ودارت مواجهة القمة بين الغريمين اللدودين المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري المحلي، يوم الأحد الماضي، في أجواء متوترة طغى عليها الاحتجاج على قرارات الحكم، قبل أن يشتبك اللاعبون قرب النهاية.

وطرد الحكم اللاعبين الثلاثة في نهاية فوضوية للمباراة التي حسمها التعادل السلبي.

واستمر العنف داخل غرف الملابس، بينما اندلعت أعمال شغب في مدرجات استاد سوسة، وهو ما دفع وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية إلى التنديد بأحداث اللقاء والدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة.

وكانت لجنة المسابقات قررت في وقت سابق إيقاف الخليل بانجورا ثلاث مباريات، والمصري عمرو مرعي مباراتين، من جانب النجم الساحلي، وماهر بن صغير مهاجم الترجي مباراتين.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 25 نقطة من تسع مباريات، في حين يأتي النجم الساحلي خامسًا برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات.