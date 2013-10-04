ابن واين روني مثار سخرية على تويتر

إرم - (خاص) من بلقيس دارغوث

رغم أنه قد يكون أحد أهم انجازاته الشخصية، إلا أن ابن اللاعب البريطاني واين روني تحول لموضوع سخرية على تويتر بعدما نشرت والدته العارضة كولين صورة له وهو يمص لهّاية على شكل شنب وشفتي فتاة.

وكان روني رزق بابنه كلاي قبل نحو 4 شهور ليضاف لعائلته المكونة من زوجته كولين وابنه الأكبر كاي. ونشرت زوجة واين صورة لكلاي وهو يعض لهاية أو مصاصة على شكل شنب طريف، أما الصورة الثانية فللهاية على شكل شفتي فتاة ممتلئتين. وأوضحت كولين فحوى الصور معلقة :"كلاي يستمتع بلهايته الجديدة".

واعتبر بعض ممن يتبعون زوجة واين على على تويتر، والذي يتخطى عددهم المليون، أن هذه اللهايات هي وسيلة رائجة لإحراج الأولاد إلكترونياً عندما يكبرون.

ورغم أن كولين تبدو سعيدة في التقاط صور لأولاها إلا أن والدهما ليس بنفس السعادة نظراً لتراجع مستوى فريقه "مانشستر يونايتد "منذ بداية الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الجديد دايفيد مويز، علماً أنه أول من طلب بضم روني لفريق الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن زواج واين وكولين كان تعرض لخضة بعدما كشفت صحف بريطانية تورط روني في نزوة مع إحدى فتيات الليل، وتوجه وقتها روني مع زوجته إلى دبي للابتعاد عن الضجة الإعلامية التي لاحقتهما وكادت تنهي زواجهما.