الدولار يتعافى بدعم توقعات تقليص برنامج التحفيز النقدي

ارتفع الدولار اليوم الخميس مبتعدًا عن أدنى مستوى له في شهرين، والذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث عزز المستثمرون المراهنات على أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل تقليص خطته للتحفيز النقدي في العام المقبل بدعم تحسن آفاق النمو.

وعلى الرغم من أن الدولار يتجه صوب أكبر انخفاض شهري له منذ يوليو/ تموز، يتوقع بعض كبار المستثمرين في العالم ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، بما يضطر صناع السياسات هناك لرفع أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه الأسواق حاليًا ويعطي دعمًا للعملة الأمريكية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.2 % إلى 93.36 لكنه يقل 1.2 % عن نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أكبر انخفاض له في 4 شهور.

واستقر اليورو عند 1.1840 دولار ويتجه صوب تحقيق ارتفاع شهري نسبته 1.9 % لكنه يظل دون أعلى مستوى له في شهرين البالغ 1.1961 دولار الذي سجله يوم الإثنين الماضي.

وكان الجنيه الإسترليني الأفضل أداء في المعاملات المبكرة، حيث قالت صحيفة “تايمز”، إن بريطانيا تقترب من اتفاق، بخصوص مسألة حدود أيرلندا الشمالية في إطار مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وبهذا تكون العملة البريطانية بصدد تحقيق أفضل أداء لها على مدى 3 أيام في نحو شهرين.

وصعد الإسترليني 0.2 % إلى 1.3440 دولار في المعاملات المبكرة، ليبلغ مستوى أقل قليلًا من مستوى جديد هو الأعلى في شهرين سجله في المعاملات الآسيوية عند 1.3480 دولار.