ميلانيا ترامب تحوّل البيت الأبيض إلى “قصة من الخيال” (صور)

أنهى البيت الأبيض الاستعدادات والترتيبات تحت إشراف السيدة الأولى ميلانيا ترامب، انتظارًا لانطلاق الاحتفالات بموسم عيدي الميلاد ورأس السنة، إذ كشفت ميلانيا عن زينة البيت الأبيض لهذه المناسبة، التي تحل لأول مرة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة.

وظهر البيت الأبيض بعد تزيينه للعيد، بالعديد من الفعاليات والطقوس التي يعود معظمها لعقود من الزمن، حيث نشرت ميلانيا على “إنستغرام” فيديو للبيت الأبيض بعد تزيينه، وقد تحوّل إلى منزل من القصص الخيالية.

وأشرفت ميلانيا على أعمال الديكور والتزيين، وظهرت خلال الافتتاح بفستان أبيض من ماركة “ديور” وحذاء ذهبي، في الوقت الذي استقبلت فيه وابنها بارون شجرة الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 5.5 متر، وأشرفت بنفسها على تزيينها، ثم تم نصبها في الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض.

إضافة إلى شجرة الميلاد الرئيسية، فإن هناك أيضًا 52 شجرة عيد ميلاد أخرى، وقد تم تزيين جميع غرف البيت الأبيض، الذي استغرق كميات كبيرة من المواد.

كما تم افتتاح حفل استقبال عيد الميلاد الأول في البيت الأبيض مع “فالس الزهور” من “كسارة البندق” لتشايكوفسكي، في حين تم إعداد كميات كبيرة من الكعك الذي استغرق أكثر من 160 كلغم من العجين.

ويشهد هذا العام مرور 50 سنة على بداية تقليد وضع مغارة المهد، التي تجسد ولادة المسيح في البيت الأبيض خلال فترة عيد الميلاد، في حين أكد مكتب السيدة الأولى أن مغارة العيد ستكون موجودة هذا العام.

وستشارك عائلة الرئيس ترامب في إشعال أضواء شجرة الميلاد، المنصوبة أمام البيت الأبيض في الـ30 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك ضمن تقليد يعود إلى 95 سنة مضت.