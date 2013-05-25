صراع برشلوني مدريدي على نيمار

يوشك البرازيلي نيمار على الإختيار ما بين عرضين لناديين لم يتم الكشف عن اسميهما ويعتقد على نحو كبير انهما برشلونة بطل دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم وغريمه ريال مدريد عقب موافقة سانتوس الجمعة على بيعه.

وقال سانتوس الذي ينافس في الدوري البرازيلي انه انهى ثلاث سنوات من الصراع للابقاء على اللاعب البالغ من العمر 21 عاما والذي يمثل أمل البرازيل في نهائيات كأس العالم العام المقبل ووافق على بيعه مع منحه الحق في اختيار العرض الذي يناسبه الا أن القرار لا يبدو قريبا.

واضاف النادي في بيان بموقعه على الانترنت "في مواجهة العروض المقدمة وفي ظل العقد الحالي للاعب قرر مجلس ادارة النادي بيع اللاعب."

وتابع البيان "خلال اجتماع لممثلي مجلس ادارة نادي سانتوس تم ابلاغ المهاجم نيمار بالعروض التي تلقاها النادي وسوف يقوم اللاعب بدراستها في الايام المقبلة قبل ان يتخذ القرار النهائي."

ونقل عن نيمار قوله لصحيفة جازيتا اسبورتيفا اثناء مغادرته لاستاد فيلا بيلميرو مع والده "انا سعيد باهتمام الناديين فهذا يجعلني اشعر بالفخر الا انني سأعود الان إلى منزلي لأن أمي في انتظاري."

وذكرت الصحيفة ان نيمار سيلعب مع سانتوس في مباراة الفريق الأولى ضمن الدوري البرازيلي أمام فلامنغو في برازيليا الأحد.

36 مليون من برشلونة

وحضر ممثلو الناديان الاسبانيان الكبيران إلى البرازيل وهم في انتظار قرار نيمار فيما قدرت صحيفة فولا دي ساو باولو قيمة احدث عرض مقدم من برشلونة بنحو 74 مليون ريال برازيلي (36.12 مليون دولار).

وفي حال انتقال نيمار إلى برشلونة باعتباره الخيار الارجح فانه سيلعب الى جانب الارجنتيني ليونيل ميسي الفائز بجائزة افضل لاعب في العالم في اخر اربع سنوات.

ويسعى بطل اسبانيا لتحديث تشكيلته بسبب ما يراه تراجعا كبيرا هذا الموسم وفقا لمعاييره المرتفعة بعد ان خرج برشلونة من الدور قبل النهائي لدوري ابطال اوروبا للعام الثاني على التوالي.

ونيمار والذي ينظر اليه باعتباره خليفة لبيليه هو اللاعب الوحيد الذي لم يكن محترفا في أوروبا وشملته القائمة النهائية التي اعدها الاتحاد الدولي (الفيفا) لاختيار افضل لاعب في العالم لعام 2012 والتي ضمت 23 لاعبا.

وكان نيمار هدافاً لكبرى الاندية الاوروبية في اخر ثلاث سنوات بما في ذلك تشيلسي الانكليزي عام 2010.

وكان سانتوس يرفض حتى وقت قريب كافة العروض وحسن من عقد اللاعب ليشمل عقود رعاية من اجل البقاء ضمن صفوفه.

وبات نيمار المبتسم دوما من مشاهير الرياضة كما اصبح عنصراً حاضراً على شاشات التلفزيون ويسعى معجبوه لتقليد طريقة تصفيفه لشعره.

وقال نيمار في نوفمبر تشرين الثاني 2011 انه وقع لسانتوس إلى ما بعد كأس العالم العام المقبل الا انه كان يردد دوما انه يفضل الانتقال لبرشلونة.

ومع ذلك ومنذ منتصف العام الماضي بات انتقال افضل لاعب في أميركا الجنوبية حاليا أمراً محتملا بشدة مع تراجع مستوى سانتوس وطلب اللاعب من الفريق تعزيز صفوفه.

وبات موضوع انتقال نيمار إلى اوروبا من عدمه محور الجدل داخل المنتخب البرازيلي بالنظر الى اعتقاد بعض اللاعبين في اهمية انتقاله لكي يكتسب الخبرة في مواجهة كبار المدافعين في العالم.

مسيرة نجومية

وظهر نيمار مع سانتوس وهو في سن 17 عاما وذلك عام 2009 وساعد الفريق في العام التالي على الفوز ببطولة باوليستا الخاصة بولاية ساو باولو وبطولة كأس البرازيل.

ورفض دونغا مدرب منتخب البرازيل وقتها ضم نيمار إلى تشكيلة المنتخب خلال نهائيات كأس العالم 2010 رغم مطالبات الجماهير ووسائل الاعلام.

واكد نيمار قدراته كعنصر يستطيع حسم المباريات عن طريق مهاراته في المراوغة وانهاء الهجمات ببراعة عندما قاد سانتوس للتتويج بثالث القابه على صعيد كأس ليبرتادوريس للاندية ابطال امريكا الجنوبية عام 2011 وهو اول لقب يحرزه الفريق على صعيد تلك البطولة القارية منذ ان كان بيليه في قمة مجده في اوائل الستينات من القرن الماضي.

ومع ذلك فان ادائه مع البرازيل كان محبطا دوما وكان ضمن المنتخب البرازيلي الذي خرج من دور الثمانية لكأس أمريكا الجنوبية في الارجنتين عام 2011 والذي خسر ذهبية دورة لندن الاولمبية أمام المكسيك العام الماضي.

وتعرض نيمار لصيحات الاستهجان من قبل الجماهير البرازيلية في مباريات ودية في ساو باولو وبيلو هوريزونتي الا أنه نال ثقة المدرب لويس فيليبي سكولاري لخوض البطولتين الكبيرتين اللتين ستقاما في البلاد وهما كأس القارات الشهر المقبل وكأس العالم 2014.