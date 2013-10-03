مدرب ويلز يتهم أنشيلوتي بإصابة بيل

القاهرة- (خاص) من أحمد نبيل

فتح كريس كولمان المدير الفني لمنتخب ويلز النار على مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي إعتبره المسبب في إصابة النجم الويلزي غاريث بيل.

وقال كولمان إن ريال مدريد وضع نجمه الجديد في موقف صعب بدفعه للمباريات مباشرة دون التأكد من إصابته وجاهزيته.

وإختار كولمان بيل ضمن التشكيلة التي ستواجه مقدونيا وبلجيكا في تصفيات كأس العالم 2014 لكنه إستبعده فورا بعدما علم بإصابته في الفخذ التي من المقرر أن تبعده عن الملاعب أسبوعين.

وشارك بيل صاحب أغلى لاعب في العالم في ثلاث مباريات فقط منذ إنتقاله لريال مدريد قادما من توتنهام مقابل 86 مليون جنيه استرليني في صفقة تاريخية، وكانت مفاجأة كبيرة وضعه في قائمة منتخب بلاده التي ستخوض مباراتين متتاليتين لكن كولمان استبعده سريعاً.

وأكد كولمان أنه وضع بيل في القائمة على أمل أن يشفى خلال الفترة المقبلة لكنه سحبه على الفور عندما تأكد من صعوبة الإصابة.

لكن مدرب فولهام السابق كشف عن أن ريال مدريد يقف وراء تكرار إصابات بيل، موضحا أن اللاعب غاب عن فترة الإعداد مع توتنهام وقد أشركه الريال في المباريات مباشرة دون إعداد مسبق وتعرض لإصابات في البطن والقدم.

وقال في تصرحات أبرزتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية: "لقد تحدثت إلى الطبيب وسوف نخوض المباراتين من دونه، لقد قلت مسبقا أنه ليس لديه إستعداد للموسم الجديد، لن أنتقد أنشيلوتي فهو مدرب رائع، لكن الدوري الإسباني مختلف عن البريميرليغ، فالدوري الإنكليزي وتيرته أسرع، لذا ربما إعتقد كارلو أن بيل قادر على التعامل مع الليغا لأنه بدنيا قوي".

ولم يشارك بيل في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام صربيا لأكثر من 35 دقيقة لأنه كان مجهدا بسبب مشاركته وإصابته المتكررة مع ريال مدريد.

وأردف: "بيل واقع تحت ضغط كبير في ريال مدريد، فعدم خوض فترة إعداد مهما كانت قوته يؤثر على الأداء طوال الموسم، فالموسم الحالي الأصعب لبيل، علاوة على ذلك اللاعب نفسه كان يتشكك في إنتقاله إلى إسبانيا والصفقة تأجلت لأكثر من مرة وهذا وضعه تحت ضغط كبير، وأعتقد أنه ذهب إلى ريال مدريد في وضع غير مناسب من الجانب الجسدي والذهني وذلك له تأثير كبير عليه، أرجو أن أكون مخطئا، لكني لا أعتقد أنه سيكون جاهزا قريبا بسبب الإجهاد الذي أصابه من كثرة المباريات والضغوط الكثيرة التي يتعرض لها".

من جانبه كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن نجمه الويلزي سيحصل على راحة طويلة من أجل إستعادة نشاطه ولن يشارك في مباراتي منتخب بلاده الدوليتين.

وأوضح : "لسنا قلقين، إنه يعاني من تعب في العضلات ولا شيء خطير على الإطلاق، من المنتظر استعادة لياقته بنسبة 100% بعد حصوله على راحة لمدة 15 يوماً".