فيديو.. مصرية تركع لحبيبها طلباً ليده!

إرم – (خاص) من سماح المغوش

حاولت فتاة مصرية بدت يائسة جداً بمساعدة صديقاتها وتشجيعهنّ لها العودة إلى الشاب الذي تحبه، بطريقتها الخاصة.

وقامت الفتاة بالتوجه إلى ملعب كرة القدم الذي كان يتمرّن فيه حبيبها بفستان زفاف وبصحبة صديقاتها في محاولة لكسب قلبه وطلب الزواج منه، إلا أنّها تفاجأت بردة فعله عندما رفض طلبها ولم يعر اهتماماً لتوسلاتها وفضل متابعة اللعب، فانهارت وسقطت على الأرض وسط صيحات زميلاتها.

وأثارت الحادثة موجة عارمة من تعليقات الاستهجان والسخرية، بعد أن نشر الفيديو على اليوتيوب، حيث اتهم البعض الفتاة بالغباء والسذاجة لأنها أهانت نفسها، فيما شكك آخرون بصحة ما ورد في الفيديو واعتبروه مشهداً تمثيلياً فاشلاً.

وإذ حظي الفيديو بمتابعة أكثر من 60 ألف مشاهدة على يوتيوب، غير أن العديد من التعليقات شككت بمصداقية القصة لأنها تبدو مفتعلة من خلال تعابير وجوه الفتاة والشابة لا سيما وأن الفتاة لا يظهر وجهها بوضوح في إشارة إلى أنه مجرد "مشهد تمثيلي فاقد حتى للبراعة في التمثيل والتصوير" بحسب أحد التعليقات.