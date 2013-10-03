غادة عبد الرازق تعود لطليقها

القاهرة – بدت النجمة المصرية غادة عبد الرازق سعيدة جداً وهي تغرد عبر "تويتر"، فيما يشبه التأكيد على خبر عودتها لزوجها السابق محمد فودة، وتكتب لجمهورها "يا جماعة أنا دلوقتي مع جوزي هتبعتلنا عشا إيه"، ثم أتبعته بصورة وتغريدة قالت فيها: "غادة، محمد، ابعتولنا عشاء شكلي وحش قدامه.. محمد بيسلم عليكم".

وكان خبر عودة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لزوجها الإعلامي محمد فودة قد أثار ضجة في الوسط الفني، ولدى جمهورها، الذي لم يصدق هذا الخبر وتوقع أن تكذبه الفنانة، ولكنها أكدته عبر موقع "تويتر".

هذا في الوقت الذي أكد فيه فودة خبر عودته لغادة عبدالرازق، مشيراً إلى أن الحب الحقيقي يبقى للأبد.