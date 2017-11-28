محكمة إماراتية تقضي بسجن وإبعاد آسيوي تبول وهو مخمور في الطريق العام

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بسجن متهم آسيوي مع أبعاده عن الدولة، بعد أن تبول في الطريق العام، وبجلده 80 جلدة عن “جريمة شرب الخمر”.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ضبط الجهات الأمنية للمتهم وهو في حالة سكر شديد، بعد ورود بلاغ يفيد بإتيانه علنًا “فعلًا فاضحًا ومخلًّا بالحياء” إذ تبوّل في الطريق العام، لتقوم النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة مطالبة بمعاقبته طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 9/2، 121 ، 358/1 من قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة، بجلده ثمانين جلدة حدًا عن تهمة شرب الخمر، وحبسه شهرًا عن التهمة الثانية وإلزامه الرسوم، وطلب المتهم استئناف ذلك الحكم قضائيًا، لكن المحكمة رفضت ذلك.

كما طالبت النيابة العامة بإضافة عقوبة الإبعاد، وقالت إن حكم محكمة الاستئناف جاء فيه “خطأ” في تطبيق القانون حينما أيد قضاء الإدانة عن تهمة إتيان فعل فاضح علنا دون أن تقضي بإبعاد الطاعن رغم كونه أجنبيًا مخالفًا بذلك نص المادة 121 من قانون العقوبات، التي توجب الحكم بالإبعاد إذا وقعت الجريمة على العرض.