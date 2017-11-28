اتهامات لكاتبة كويتية بسرقة نص للشاعر الراحل نزار قباني (فيديو)

اتهم ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الكاتبة الكويتية، دلع المفتي، بسرقة نص نثري كتبه الشاعر السوري الراحل نزار قباني.

ويحمل النص الذي أثار الجدل عنوان “هل تسمحون لي؟”، وأكد مدونون أنه لقباني، وهو ما تسبب بحظر مقطع فيديو متداول على “يوتيوب” منسوب للمفتي منذ العام 2015.

وقالت المفتي في تغريدة نشرتها، اليوم الثلاثاء، على حسابها في موقع تويتر: “تواصلت مع نجل قباني وشرحت له ملابسات الموضوع، وإن النص يُنسب بالخطأ لوالده الشاعر الشهير”.

وقالت المفتي: “بعد حديثي مع السيد عمر نزار قباني وشرح ملابسات الموضوع، اعتذر الرجل بكل رقي، وتم رفع الحظر عن الفيديو الذي يتضمن مقالتي، شكرًا سيد عمر”.

وفي ردها على أحد المنتقدين في “يوتيوب”، علقت المفتي بقولها: إن “هذه مقالة لدلع المفتي نُشرت في القبس الكويتية عام ٢٠٠٧، ونُسبت للراحل بعد وفاته”.

وأضافت المفتي أن “الأمر وصل إلى درجة أن أمي أرسلته لي مرة تقول لي ماما اسمعي كلمات نزار ستعجبك، كنت سأرتكب فيها جريمة”.

وعبّرت المفتي عن امتعاضها من الاتهامات ونسبة النص لقباني، إذ تداوله مئات من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي على أنه للشاعر الراحل.