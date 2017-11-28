انخفاض الذهب وسط ترقب لترشيح رئيس “المركزي الأمريكي”

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لكنها ما تزال قرب أعلى مستوى لها في 6 أسابيع، الذي سجلته في الجلسة السابقة.

يأتي ذلك مع ترقب المستثمرين جلسة للتصديق على ترشيح جيروم باول رئيسًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي واحتمال اقتراع مجلس الشيوخ على إصلاحات ضريبية.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1293.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0739 بتوقيت غرينتش.

وفي الجلسة السابقة لامس المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول عند 1229.13 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 17.038 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 948.70 دولارللأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.4 % إلى 1003 دولارات للأوقية.