عائلة كويتية ثرية تكسب قضية ضد بنك سويسري

نجح مستثمر كويتي في كسب دعوى قضائية أقامها ضد بنك “كريدت سويس” السويسري، وذلك بعد خسارته 29 مليون دولار من قيمة استثماراته مع البنك نفسه، أثناء الأزمة الاقتصادية في العام 2008.

وفي التفاصيل، خسر المستثمر الكويتي محمد حاجي حيدر وأبناؤه الثلاثة، 29 مليون دولار في نهاية 2008 بحسب ما قاله القاضي أندرو بيكر، في حين يشير ملف القضية إلى أن “العائلة تملك على الأقل نصف مليار دولار”.

وقال القاضي إن “البنك الذي يتخذ من لندن مقرًا له، مسؤول عن “إخلالات بالواجب بخصوص شراء عائلة حيدر لصكوك مالية بقيمة 20 مليون دولار، على مدى ثلاثة أعوام في مايو 2008” بحسب وكالة بلومبيرغ.

بينما اختار هيثم ومهدي أبناء حيدر، ألا يقوما بطلب غطاء للأموال بناءً على طلب بنك كريدي سويس، ما أدى إلى خسارتهم صافي استثماراتهم في سلسلة صكوك، وتُركت مكشوفة في البنك بمبلغ 336,275.60 دولار

بدوره، احتج البنك على رفض العائلة طلب غطاء الأموال، وقال إن “ذلك كان غير منطقي وأدى لفشلهم في تخفيف الخسائر، وإن تلك الخسائر كانت نتيجة طبيعية بسبب الانهيار الاقتصادي في 2008”.

لكن القاضي قال إنه “غير منطقي أن يُفضل إخراج استثماراتهم وعدم الحد من الخسائر”. متحدث باسم البنك رفض التعليق ولم يعلق محامو العائلة مباشرة على ما قاله القاضي.

في حين أن القاضي بيكر لم يذكر المبلغ الذي على البنك دفعه للعائلة الكويتية، وأكد على أن “هناك طريقة لإيصال المبلغ إلى 17.9 مليون دولار، إلا أنه يريد تدقيقًا أكثر قبل تحديد المبلغ النهائي”.

وأوضح القاضي أن “العائلة الكويتية التي كانت تتعامل مع البنك، تملك على الأقل 500 مليون دولار بين 2004 و2008″، لافتًا إلى أن “حيدر بنى ثروته من بيع المجوهرات في السبعينيات، وتوسع بعدها إلى العقار والإعلام والاتصالات والخدمات المالية، والطاقة والنفط والغاز ومجالات أخرى”.