سجن وجلد سعوديين رقصوا عراة في مكان عام

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

حكم المحكمة الجنائية يتضمن سجن المتهم الأول 10 سنوات و2000 جلدة علنية متفرقة وغرامة 50 ألف ريال وسجن صاحب السيارة 7 سنوات و1200 جلدة ومصادرة سيارة الجيب ربع 2012 التي حدث عليها الرقص والتعري وسجن مرافقيهم الإثنين 3 سنوات وجلد كل منهما 500 جلدة.