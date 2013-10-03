سجن وجلد سعوديين رقصوا عراة في مكان عام

الرياض- (خاص) من ريمون القس
أصدرت محكمة سعودية الأربعاء حكماً بالسجن والجلد والغرامة المالية لمواطنين سعوديين، إثنين منهم رجال الأمن رقصوا عراة على ظهر سيارة في مكان عام.
وتضمن حكم المحكمة الجنائية في بريدة التابعة لمنطقة القصيم وسط المملكة سجن المتهم الأول 10 سنوات و2000 جلدة علنية متفرقة وغرامة 50 ألف ريال وسجن صاحب السيارة 7 سنوات و1200 جلدة ومصادرة سيارة الجيب ربع 2012 التي حدث عليها الرقص والتعري وسجن مرافقيهم الإثنين 3 سنوات وجلد كل منهما 500 جلدة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو وتناولته وسائل إعلام محلية وعربية يُظهِر أربعة شبان سعوديين يرقصون أمام حشد على ظهر سيارة جيب وبعضهم متعرٍ في القصيم ما إستدعى تدخّل أمير القصيم ونائبه إلى أن تم القبض عليهم.
ووجِهت لهم تهم الرقص علانية ونشر المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسعي لفعل الفاحشة والدعوى لها والمجاهرة أمام العامة والمكابرة وتحدي مشاعر وقيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة.