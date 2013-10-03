قطر للبترول تخطط للتوسع عالمياً

الدوحة - قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إنّ شركة قطر للبترول أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تخطط للتوسع عالمياً.

لكن وقف قطر لتطوير واحد من أكبر حقول الغاز يجبر الشركة على التوسع في الخارج لتحافظ على حصتها من السوق مع ارتفاع امدادات الغاز الطبيعي المسال من المنتجين في الولايات المتحدة وأستراليا وأفريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال السادة في مناسبة لإطلاق استراتيجية للشركة إنّ الرؤية الجديدة تتمثل في تحويل المؤسسة إلى مؤسسة عالمية للنفط والغاز لها جذور في قطر ووجود عالمي قوي.

وأضاف للصحفيين أنّ المؤسسة ستعزز أنشطتها العالمية بالإضافة إلى توسيع نطاق عملياتها في الداخل من خلال عدد من المشروعات العملاقة.

ومن المرجّح أن يدفع التوسع الشركة المملوكة للدولة إلى شراء أصول في الخارج إذ من المستبعد أن تتوسع ذاتياً نظراً لصغر حجم الشركة.