لبنان.. ضبط مواد متفجرة في سندويش

بيروت – (خاص) من هناء الرحيّم

أحبطت القوى الأمنية في سجن رومية محاولة إدخال مواد تستخدم في التفجيرات إلى داخل السجن كانت موضوعة في سندويش كان مرسلاً إلى أحد السجناء ويدعى ش. شليطا، موقوف بتهمة جريمة قتل منذ عام.

وبحسب المعلومات فإن العناصر المولجة التفتيش عند مدخل السجن وبعد استحداث معدات جديدة للتفتيش داخله، وخلال تفتيش أحد العناصر الأمنية لدى دخوله إلى السجن للالتحاق بعمله، تم ضبط داخل سندويشته كمية 150 غرام من مادة ”الكاربور“، كان ينقلها لشخص من آل شليطا.

وأفاد العنصر الأمني أن ”شليطا طلب منه إحضار هذه المادة لاستعمالها لتسخين المياه“، مع العلم أن هذه المادة يمكن تحويلها إلى مادة متفجرة بعد معالجتها، إذ أفادت التحقيقات الأولية أن شليطا كان ينوي نقل ”الكاربور“ إلى ”مجموعة إسلامية بعدما تعرض للضغوط“.

وعلى الفور أوقف عدد من الأشخاص وبدأت التحقيقات بإشراف السلطات المختصة في السجن لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافعها، وتوقيف جميع المتورطين في القضية.