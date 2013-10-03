السعودية تسجل 397 حالة انتحار في عام 2012

الرياض- (خاص) من ريمون القس

وصل عدد حالات الانتحار التي عُرِضت على الطب الشرعي في المملكة العربية السعودية لفحصها 397 حالة بوسائل متعددة في مختلف مناطق المملكة العام الماضي 2012.

وتغيب في وسائل الإعلام السعودية أخبار الانتحار، في الوقت الذي يعتبر مراقبون أن الحالات تتجه للارتفاع.

وجاء في تقرير صادر عن وزارة الصحة السعودية أن الحالات المذكورة التي عرضت على الطب الشرعي تمت بوسائل مختلفة؛ تشمل الارتماء من أبنية مرتفعة والشنق واستعمال السم والطلق الناري وحرق الجسد.

ولم يحدد تقرير الوزارة جنس المنتحرين أو نسبة الإناث إلى العدد الإجمالي للمنتحرين، في الوقت الذي يشير فيه مراقبون إلى أن حالات انتحار الفتيات في السعودية إلى ارتفاع دون وجود إحصائيات رسمية دقيقة.

وعندما يتعلق الأمر بحالات الانتحار في المملكة فالمتاح من المعلومات والبيانات العامة شحيح ولا يرد ذكرها كثيراً في تعليقات وسائل الإعلام أو ردود المسؤولين.