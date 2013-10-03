صور.. أطول نجمات العرب بصدارة لبنانية

يعتبر الرجل الغربي طول المرأة هو رمز من رموز الأنوثة والجمال، في حين يعتبر الرجل العربي طول المرأة هو مصدر جذب له، وهو ما يجعل الاختلاف حول الطول أمراً عاماً بين الرجل والمرأة، خاصة عندما يكون الأمر متعلقاً بالنجمات العرب اللاتي يعتبرن رموزاً عند البعض.

وفيما يتعلق بنجمات العرب فتتصدر المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال أكثر نجمات العرب طولاً وذلك بـ 186 سم، بينما تليها المغنية اللبنانية باسكال مشعلاني بـ 185 سم، والتي تنقصها بـ"سم" واحد فقط.

كما تحتل الفنانة الجميلة مايا دياب بـ 176 سم، وتشترك ثلاث فنانات عربيات هن الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، والمغنية والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور كما تنضم اليهن الممثلة السورية جيني اسبر وذلك بطول 173 سم.

ويبلغ طول النجمة السورية رويدا عطية 171 سم، بينما يبلغ طول الممثلة السورية نادين تحسين بيك نحو 170 سم.