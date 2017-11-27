عملة بيتكوين تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فوق 9700 دولار

كسرت العملة الافتراضية الأشهر “بيتكوين”، الأسعار القياسية السابقة لها، وسجلت، اليوم الإثنين، رقمًا جديدًا، فوق 9700 دولار أمريكي.

و”بيتكوين” هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها “عملة لا مركزية”، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

وعند الساعة (08:21 تغ) صعد سعر عملة بيتكوين الواحدة إلى 9711 دولارًا، صعودًا من سعر افتتاح تعاملات اليوم البالغة 9326 دولارًا.

وحذرت بضعة بنوك مركزية في الوطن العربي كالإمارات والسعودية وفلسطين، وآخرها المغرب، الأسبوع الماضي، من التعامل بالعملات الرقمية أو الافتراضية.

وعلى المنوال نفسه، صعدت العملة الافتراضية “إيثيريوم” إلى مستوى قياسي في تعاملات اليوم إلى 492 دولارًا أمريكيًا للعملة الواحدة، صعودًا من افتتاح تعاملات اليوم البالغة 470.69 دولار.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقمًا متسلسلًا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت دون وجود فيزيائي لها.