يوسف زيدان يكشف “حقيقة” رابعة العدوية.. وهذا ما قاله عن نبيلة عبيد

كشف الروائي والأديب المصري يوسف زيدان، عن القصة “الحقيقية” للسيدة رابعة العدوية، مؤكدًا أنها كانت كثيرة العبادة.

وقال زيدان خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية “ON E” المصرية: “لا يوجد أي علاقة بين القصة الحقيقية للسيدة رابعة العدوية والفيلم الذي قدمته الفنانة نبيلة عبيد“.

وأوضح أن “قصة رابعة العدوية الحقيقية ليست التي جسدتها الفنانة نبيلة عبيد، في أحد الأفلام الشهيرة”، قائلًا: “يا جماعة أرجوكم رابعة العدوية مش نبيلة عبيد.. الست الفاضلة دي ماتت وعمرها 80 سنة منها 70 سنة منقطعة فيها للعبادة”.

وتابع أن “رابعة كانت جارية عند شخص وأعتقها وعمرها 11 عامًا؛ لأنها كانت ضعيفة بسبب عبادتها وزهدها”، مشددًا على أن “رابعة العدوية لم تكن راقصة في أول حياتها، وقيل ذلك بسبب خطأ الدكتور عبدالرحمن بدوي، الذي قام بتأويل جملة وردت في كتاب لفريد الدين العطار حول شخصيتها”.