Duplicate of غالكسي وإل جي يصدران بشاشات منحنية

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الشركتان العالميتان لأنتاج الهواتف الذكية تحتل مرتبة التميز والفرادة، لكونها من أوائل شركات العالم التي تستخدم شاشات عرض منحنية.