غالكسي وإل جي يصدران بشاشات منحنية

تكشف تقارير إعلامية بأن الشركتين العالميتين إل جي وسامسونج تستعدان لإصدار هاتفيين ذكيين يعملان بنظام تشغيل أندرويد سيتميزان بشاشات عرض مرنة ومنحنية غير قابلة للكسر ومن المتوقع أن تكون هذه الهواتف بكميات محدودة.
كما أشارت بأنه سوف يتم الكشف عن هذين الجهازيين الجديدين خلال الأسابيع المقبلة، فمن المقرر أن تكشف سامسونج عن غالاكسي نوت 3 إصدار أكتف الأسبوع القادم ، فيما سيتم الإعلان رسميا عن إل جي زد خلال الشهر الجاري.
وأضحت التقارير بأن الشاشة المنحنية ستكون أكثر ملائمة لتمتع الفرد بمشاهدة الأفلام والألعاب، كما أنها ستكون الأكثر تناسقاً كونها تتلائم مع شكل الوجه أثناء المكالمات الهاتفية.