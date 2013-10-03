غالكسي وإل جي يصدران بشاشات منحنية

غالكسي وإل جي يصدران بشاشات منحنية

غالكسي وإل جي يصدران بشاشات منحنية

الشركتان العالميتان لإنتاج الهواتف الذكية تحتلان مرتبة التميز والفرادة، كونها من أوائل شركات العالم التي تستخدم شاشات عرض منحنية.

 

كشفت تقارير إعلامية بأن الشركتين العالميتين للتكنولوجيا والهواتف "إل جي" و"سامسونغ" تستعدان لإصدار هاتفين ذكيين يعملان بنظام تشغيل أندرويد سيتميزان بشاشات عرض مرنة ومنحنية، غير قابلة للكسر ومن المتوقع أن تكون هذه الهواتف بكميات محدودة.

 

كما أنه سوف يتم الكشف عن هذين الجهازين الجديدين خلال الأسابيع المقبلة، فمن المقرر أن تكشف سامسونغ عن غالاكسي "نوت 3 أكتف" الأسبوع القادم، فيما سيتم الإعلان رسميا عن إل جي "زد" خلال الشهر الجاري.

 

وأضحت التقارير بأن الشاشة المنحنية ستكون ملائمة لتمتع الفرد بمشاهدة الأفلام والألعاب، كما أنها ستكون الأكثر تناسقاً كونها تتلائم مع شكل الوجه أثناء المكالمات الهاتفية.

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