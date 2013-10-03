452 حالة شذوذ جنسي في السعودية في 2012

الرياض - بلغ عدد حالات الشذوذ الجنسي التي فحصها الطب الشرعي في المملكة العربية السعودية 452 حالة أغلبها في الرياض خلال العام الماضي.

وجاء في تقرير صادر عن وزارة الصحة السعودية أن نسبة المواطنين من حالات اللواط التي تم فحصها وصلت إلى 65.9 %.

وتصدرت منطقة الرياض عدد حالات الشذوذ الجنسي التي عرضت على مراكز الطب الشرعي، تلتها منطقة جدة، ثم المدينة المنورة.

وتغيب قضايا الشذوذ الجنسي عن وسائل الإعلام نضراً لخصوصية المجتمع السعودي أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة، في حين تنتشر في الظل على شبكة الإنترنيت منتديات خاصة بالمثليين، تشجع الظاهرة وتهيئ فرصاً للتعارف.

يذكر أن محاربة الظاهرة هي من اختصاص لجنة مكافحة الشذوذ الجنسي المشكلة بأمر وزاري من وزراة الداخلية ومكونة من مندوبين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبحث الجنائي.