جورج كلوني : لم أعد مناسبًا لأدوار الرجل الوسيم

تحدث النجم الأمريكي جورج كلوني في حوار مع صحيفة “لوموند” الفرنسية ، عن الفيلم الجديد الذي قام بإخراجه تحت عنوان سبربيكون ، وعن مساره الفني مستقبلا ، حيث قرر الابتعاد عن أدوار الرجل الوسيم الذي يجذب النساء لان مدة صلاحيته انتهت.

وقال، زوج اللبنانية أمل علم الدين البالغ من العمر 56 عاما، :” الأدوار التي تعرض علي لم تعد نفسها ، لن استمر في لعب دور الوسيم ،وان رغبت في ذلك ، فلن يسمحوا لي ، علينا أن نكون واضحين ، انتهى الأمر بالنسبة لي “.

وكان كلوني يتمنى أن يسلك نفس طريق بول نيومان ، عندما قدم أدواره الشهيرة في فيلم لون المال عام 1986 أو الحكم عام 1982 ، لكن :” الأدوار التي توفرت لنيومان لم تعد موجودة ،هناك تاريخ صلاحية للممثلين يتم التخلي عنهم بعد ،وقد تجاوزت ذلك التاريخ” يقول كلوني.

ويفضل جورج أن يركز مستقبلا على الإخراج ، و يعرض حاليا فيلمه السادس سبربيكون أو مرحبا في سبربيكون ، وهو أول فيلم يخرجه ولا يمثل فيه ، تاركا البطولة لصديقه المقرب مات ديمن.

وتدور قصة الفيلم حول شخص يفقد زوجته التي ستقتل على يد مافيا التأمينات على الحياة ،لكنه يركز على موضوع العنصرية في المجتمع الأمريكي سنوات الخمسينيات ، من خلال أسرة من السود تدخل في محنة وتعاني من تعامل الجيران في الحي بسبب لون بشرتها.