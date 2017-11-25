كابتن بريطانية تكشف أسرار أكبر طائرة ركاب في العالم (صور)

كشفت الكابتن كلير بونتون من الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيرويز”، عن مزايا أكبر طائرة ركاب في العالم من نوع “إيرباص A380”.

وقالت: “إنها هادئة جدًا جدًا سواء من الداخل أو الخارج على حد سواء، ولعل المستويات المتدينة من الضوضاء التي تنتج عنها أحد أبرز الأمور المثيرة للدهشة فيها”.

وأَضافت الكابتن التي تبلغ من العمر 48 عاماً، والتي تقود الطائرة على مدى عامين، إن التعامل مع الطائر، مثير كونها تتميز بتقنيات تكنولوجية غير عادية.

وأكدت القائدة التي تعمل مع الخطوط الجوية البريطانية منذ العام 1990 أنه “من الرائع أن الطائرة التي تبلغ 560 طناً تطير بهذا الجمال كما أن استجابتها مذهلة”.

وأوضحت في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطاينية، أن “الطائرة لها أجنجة تبلغ 2,775 قدماً مربعاً، أي أكبر بنسبة 54% من نظيراتها في طائرة بوينغ 747”.

وأشارت إلى أن الطائرة تمتلك 4 محركات “رولز رويس” التي تماثل في حجمها حجم سيارة “مرسيدس – C كلاس” ، وبها مساحة تخزين كافية لنقل 469 راكباً.

ولفتت إلى أن “الطائرة كبيرة جداً لدرجة أن نحو 20 مدرجاً في مطارات العالم فقط يمكن التعامل معها”، مشيرة إلى أنها من الطائرات القادرة على التعامل مع الاضطرابات الجوية بشكل مريح وهادئ.

وذكرت أن الهبوط عبر الطائرة يتم بشكل سلسل من خلال تدعيم الطائرة بنظام يدعى BTV والذي يمنح الطائرة قوة مكابح مناسبة للظروف وحسب طبيعة المدرج.

ورغم أنها تعمل في الخطوط البريطانية منذ العام 1990 وقادت طائرات طراز 747 وأيضاً 777 إلا أنها خاضت 14 أسبوعاً من التدريب لقيادة الطائرة A380، حسب قولها.