شاهد.. فنان يعزف على آلتي بيانو في آن واحد باحترافية‎

نجح دافيد لوكاتيلي وهو عازف بيانو إيطالي، في عزف مقطوعة “من أجل إليزا” الموسيقية على آلتي بيانو استخدمهما في آن واحد، حيث هدف لإثبات إمكانية استخدامها معًا بسهولة، وفقًا لموقع “كلاسيك إف إم” البريطاني.

وبشكل مدهش وبدقة منقطعة النظير، قسّم لوكاتيلي البالغ من العمر 25 عامًا والذي يصف نفسه بعازف صخور البيانو، يداه في عزف أجزاء المقطوعة الموسيقية بين الآلة على الجانب الأيسر واليد اليسرى، والأخرى على الجانب الأيمن واليد اليمنى.

وتعد مقطوعة من أجل إليزا إحدى أعمال لودفيج فان بيتهوفن الموسيقية، والذي عاش في الحقبة الكلاسيكية في القرن الثامن عشر، ويُعد أعظم عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثرهم تأثيرًا.