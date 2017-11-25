قطر تقترح على إيران رفع التبادل التجاري لـ5 مليارات دولار

أعلنت إيران، اليوم السبت، أن قطر قدّمت مقترحًا لرفع معدل التبادل التجاري بين البلدين ليصبح 5 مليارات دولار.

وقدّم المقترح وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم آل ثاني، خلال زيارة إلى طهران، التقى خلالها نظيره الإيراني محمد شريعتمداري.

وكشف شريعتمداري أن “بلاده صدّرت بضائع بنحو 97 مليون دولار إلى قطر خلال الأشهر السبعة الماضية، وأن الحكومة القطرية تقترح أن يتم رفع معدل التبادل التجاري بين البلدين ليصبح 5 مليارات دولار”.

من جانبه، قال الوزير القطري أحمد بن جاسم، الذي يرأس وفدًا تجاريًا واقتصاديًا يزور طهران، إن “الأخيرة تلعب دورًا مهمًا في نقل البضائع من تركيا وأذربيجان إلى بلاده، وإن الدوحة تسعى إلى زيادة التجارة الثنائية معها”.

وبيّن أن “التفاعلات الثنائية بين الجانبين زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن المواد الغذائية ومواد البناء كانت السلع الرئيسة المستوردة من إيران”.

وأشار إلى أنه “نظرًا لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن الخدمات التقنية والهندسية الإيرانية يمكن أن تلبي احتياجات السوق القطري”.

وقطعت دول عربية بقيادة السعودية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة مطلع حزيران/ يونيو الماضي، بعد اتهامها بدعم الجماعات الإرهابية، وعلاقتها بإيران، على حساب الأمن في المنطقة.