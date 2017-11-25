بالفيديو.. أهل عقيل يستقبلونه وفرح الهادي بالزغاريد

نشر الفنان عقيل الرئيسي مقاطع فيديو لزيارته الأولى إلى أهله، بعد عقد قرانه على الفنانة فرح الهادي، حيث استقبلا بالزغاريد.

وبدت فرح وقد سيطر عليها الخجل، وهي تجلس على الأرض إلى جانب عقيل، قبل أن يظهر صوت في خلفية الفيديو، يقول: “يلا الفلوس.. في فلوس” ، إذ تبين أنه يوجد بينهما مجموعة كبيرة من القطع الذهبية، التي وصلتهما كهدايا بمناسبة زواجهما.

وأكدت فرح، وفق ما نشره موقع “سيدتي نت”، أنها لا تجيد الطبخ، عندما إشتكاها عقيل إلى والدته، التي ردت عليه “سوف تتعلم”، قبل أن تؤكد فرح على كلامها.

وكان عقيل قد نشر بعد عقد قرانه مباشرة مقطع فيديو، يظهر فيه مع فرح وهما يتلقيان التهاني من شقيقته الفنانة شيماء علي ووالدته، وسط انتشار أخبار عن وجود خلافات بين الأخوة، سرعان ما نفاها الطرفان.

وكان عقيل وفرح قد ظهرا في مقابلة تلفزيونية بعد إعلان خطوبتهما، حيث أشار عقيل إلى أن شقيقته لم تبارك له، الأمر الذي استفز شيماء، واتهمت الإعلام بالتدخل في شؤون خاصة لا يحق له أن يتدخل فيها.

يشار إلى أن فرح الهادي وعقيل الرئيسي أعلنا عن عقد قرانهما بداية الأسبوع الجاري، وقاما بنشر فيديو عند كتب الكتاب.