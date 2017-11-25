بكرمه وشهامته.. هكذا حصل مشرّد على شهرة واسعة و348 ألف دولار

تلقّى رجل مشرَّد بلا مأوى أنفق آخر 20 دولارًا كانت معه على امرأة من نيوجيرسي نفد الوقود من سيارتها، أكثر من 348 ألف دولار من المساعدات الخيرية بعد أن بدأت حملة لجمع الأموال له لمكافأته على كرمه.

وكانت كيت ماكلور (27 عامًا) قد دشنت صفحة على موقع “جو فاند مي دوت كوم” حيث جمعت 348094 دولارًا لرجل يُدعى “جون بوبيت” حتى ظهر يوم الجمعة، ومازال هذا الرقم يتزايد باستمرار.

وكان الهدف الأساس للحملة الوصول لـ 10 آلاف دولار.

ويصف “بوبيت” نفسه أنه فرد مشاة بحرية سابق، ومسعف، وعمره 34 عامًا، ظل بلا مأوى لمدة عام تقريبًا وفقًا للموقع “إن جي دوت كوم” الذي ساعدت القصة التي نشرها عن هذا الحدث في إثارة الاهتمام بجمع التبرعات.

وقالت “ماكلور” على موقع “جو فاند مي” إنها كانت تقود سيارتها على طريق بين ولايتين خلال ليلة الشهر الماضي عندما نفد البنزين من سيارتها. وبعد ذلك التقت “بوبيت” الذي كان يجلس على جانب الطريق مع علامة تسول.

وقالت “ماكلور” إن الرجل طلب منها أن تعود إلى سيارتها، وأغلق أبوابها، وأضافت ماكلور على موقع “جو فاند مي” بعد دقائق قليلة عاد بعبوة بنزين، وأنفق آخر 20 دولارًا كانت معه للتأكد من أنني سأتمكن من العودة إلى منزلي سالمة”.

وبعدما حدث ذلك على الطريق السريع، عادت “ماكلور” بشكل دوري إلى “بوبيت” وجلبت له ملابس للتدفئة، وبعض النقود وقرّرت هي وزوجها في نهاية المطاف بدء جهود رسمية لجمع أموال لإيجار بيت، وثمن سيارة، ونفقات أخرى للرجل حتى يجد وظيفة.

وشارك في التبرع للرجل أكثر من 12 ألف شخص حتى الآن.